Sara Matos exibe “barriguinha” na praia e Pedro Teixeira reage

Sara Matos mostrou, esta quinta-feira, 15 de julho, a barriga de grávida na praia. A atriz deixou-se fotografar de biquíni junto ao mar.

A intérprete está a viver a primeira experiência na maternidade e, desde que anunciou a gravidez, tem partilhado vários momentos com os seguidores no Instagram. Desta vez, a companheira de Pedro Teixeira exibiu a barriga.

“Os primos foram à praia”, escreveu na legenda de uma fotografia que surge com um bebé ao colo.

Entre os vários elogios que surgiram na secção de comentários de Sara Matos, destaque para o elogio do ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira. “Que barrigona lindaaaa!” atirou.

Este será o primeiro filho em comum de Sara Matos com Pedro Teixeira. O ator é já pai de Maria, de dez anos, que nasceu durante o relacionamento terminado com a também atriz Cláudia Vieira.

Sara Matos anunciou publicamente a gestação com um vídeo de uma consulta médica em que se vê o bebé e, no final, a filha de Pedro Teixeira a segurar as fotografias da ecografia.