Sara Matos mostra dotes de bailarina enquanto está grávida

Sara Matos mostrou, esta quinta-feira, 5 de agosto, os dotes de bailarina enquanto está a viver a primeira gestação. A atriz recebeu elogios de diversas caras conhecidas.

A intérprete, que integrou a série “O Clube”, da plataforma de streaming OPTO, demonstrou que, mesmo estando com uma “barriguinha” de grávida saliente, não deixa de dançar.

“Quaseeee… Menino”, escreveu Sara Matos na legenda.

Pedro Teixeira, companheira e pai do bebé, reagiu à coreografia da namorada com o emoji de um coração. Mas não foi o único. Catarina Gouveia também comentou, elogiando Sara Matos: “Tão bonitaaa!”

Já Sofia Ribeiro atirou: “Lindaaa”

Este é o primeiro fruto do relacionamento amoroso entre Sara Matos e Pedro Teixeira. No entanto, o ator e apresentador do “reality show” “O Amor Acontece” já é pai de Maria, que nasceu durante a antiga relação com Cláudia Vieira.