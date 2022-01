Sara Matos e Pedro Teixeira namoram no Alentejo

Sara Matos e Pedro Teixeira fizeram as malas e foram de viagem até a Monsaraz, no Alentejo. Os dois atores aproveitaram as folgas para passear.

A atriz da SIC fez uma pausa nas gravações da nova novela “Terra Brava” para uma escapadinha romântica até terras alentejanas com o companheiro e também ator da “rival” TVI.

Entre passear de bicicleta e provar a gastronomia local, os dois tiraram fotografias para partilhar o momento com os seus seguidores nos respetivos perfis da rede social Instagram.

“Alentejo. É sempre uma das minhas escolhas preferidas”, escreveu a intérprete na legenda.

No pequeno ecrã, Sara Matos pode ser vista em “Terra Brava”, transmitida pelo terceiro canal, numa história em que dá vida a Elsa Santinho. Por sua vez, Pedro Teixeira está como apresentador do concurso “Mental Samurai”.

