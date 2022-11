Sara Matos encanta seguidores com nova imagem do filho

Sara Matos derreteu o coração dos seus seguidores quando este domingo, 6 de novembro, partilhou uma nova imagem do filho, Manuel.

A intérprete decidiu fazer um passeio com “Manelito”, como é carinhosamente apelidado, pelo parque e no seu perfil de Instagram partilhou um registo fotográfico desse passeio.

Como legenda a atriz optou por deixar apenas um emoji em forma de coração.

Recorde-se que o menino é fruto da relação que Sara Matos mantém com Pedro Teixeira. No entanto, o ator é ainda pai de Maria, que nasceu durante o relacionamento anterior com Cláudia Vieira.