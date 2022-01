Sara Matos encanta seguidores com novas imagens de Manuel

Sara Matos brindou os seus seguidores com novas imagens onde surge com o pequeno Manuel e derreteu o coração dos fãs.

A atriz, de 32 anos, partilhou uma imagem no Instagram onde surge a aproveitar o bom tempo numa praia com o filho.

“Amos da minha vida”, escreveu na legenda da imagem que mereceu vários elogios dos seguidores.

“Que riqueza boa” ou “Tão lindos” são algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Mas a intérprete não ficou por ai e também no InstaStories, ferramenta do Instagram partilhou uma fotografia do pequeno com o seu avô. “O meu coração não aguenta. Avô e neto”, escreveu a artista na imagem.

Recorde-se que o pequeno Manuel nasceu em setembro do ano passado e é fruto da relação que mantém com Pedro Teixeira que também é pai de Maria, de 11 anos, resultado do relacionamento que teve com Cláudia Vieira.