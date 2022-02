Sara Matos encanta seguidores com novo vídeo do filho

Sara Matos voltou a derreter os corações dos seus seguidores ao partilhar mais um momento ternurento do filho Manuel.

A atriz, de 31 anos, publicou dois vídeos, no InstaStories, ferramenta do Instagram, de Pedro Teixeira a brincar com o filho recém-nascido.

Mãe de “primeira viagem”, a atriz deu à luz o pequeno Manuel em setembro deste ano, fruto da relação que mantém com Pedro Teixeira. O também ator, é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto do relacionamento que teve com Cláudia Vieira.

Os seguidores mostraram-se rendidos às imagens: “Família linda”, “tão fofo” ou “maravilhosos” servem a título de exemplo.