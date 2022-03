Sara Matos exibe silhueta depois de ter sido mãe: “Sempre fui amante de exercício”

Sara Matos mostrou que está em excelente forma física, após o nascimento do primeiro filho, ao posar para a capa da última edição da revista “Women’s Health”.

A atriz, de 32 anos, deu à luz o pequeno Manuel em setembro do ano passado e já recuperou as curvas que tinha antes de ser mãe. A atriz admitiu que isto só foi possível por ser uma “amante de exercício físico”.

“Sempre fui amante de exercício físico, e se há coisa de que gosto e preciso, é movimentar o corpo”, começou por escrever, referindo, de seguida, os desportos que tem praticado de forma alternada.

“Dediquei-me ao padel durante muito tempo, apaixonei-me pelo kickbox, depois pelo yoga, flow, dança, treino funcional, enfim… Vou-me propondo sempre a fazer coisas diferentes, para tentar sair da minha zona de conforto. Preciso disso”, disse.

“Este processo da ‘Women’s Health’ foi mais um desses desafios. A convite do Pedro Lucas comecei a treinar com o Pedro Medeiros três meses depois te ser sido mãe. Foi a melhor coisa que podia ter feito. Apesar da privação de sono, (mães, vocês percebem!) acabei por arranjar todos os dias uma hora para cuidar de mim”, acrescentou.

“Não quis, nem podia fazer qualquer tipo de dieta alimentar, para não influenciar a amamentação do meu filho, por isso fiz questão de ser acompanhada pela minha querida amiga Iara Rodrigues, para ter a certeza de que continuava a dar ao Manuel tudo o que precisava. Foi um processo bem desafiante”, rematou.

Recorde-se que Manuel é fruto da relação que Sara Matos mantém com Pedro Teixeira, que também é pai de Maria, de 11 anos, resultado do seu antigo relacionamento amoroso com Cláudia Vieira.