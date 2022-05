Sara Matos fala sobre experiência como apresentadora: “O Pedro ficou embeiçado”

Sara Matos esteve à conversa com as radialistas Joana Marques, Ana Galvão e Inês Lopes e um dos temas abordados foi a sua estreia como apresentadora no “Ídolos”.

Na sequência da rubrica “Desculpa mas vai ter de perguntar”, Ana Galvão questionou: “Ficou mau ambiente lá em casa por seres melhor apresentadora que o Pedro Teixeira?”.

Prontamente, Sara Matos respondeu de forma bem humorada: “De todo… para já porque isso não é verdade… (e agora o meu namorado está a adorar-me) e depois ele ficou, super embeiçado por mim, foi incrível”.

Recorde-se que a condução das galas do programa de talentos é o primeiro contacto da atriz com a apresentação.