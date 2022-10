Sara Matos faz cena arriscada na novela e falha corrida

Sara Matos gravou um vídeo no Instagram em que explica que não pôde correr na mini-maratona, na Ponte Vasco da Gama, em Lisboa, por ter sofrido um percalço no pescoço durante as gravações de “Sangue Oculto”, na SIC.

“Nunca fui de ter estas coisas, mas a verdade é que durante as gravações de ‘Sangue Oculto’ fiz uma cena mais arriscada – que vão poder ver em breve, que acho que vão gostar – e fiquei com um torcicolo”, contou.

“O fisioterapeuta, neste caso, diz que ainda demora umas 48 horas a ficar tudo ok e para não arriscar. Para segunda-feira estar bem para as gravações, não vou poder correr os quilómetros previstos”, explicou.