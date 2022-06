Sara Matos faz sucesso com barriga à mostra na condução do “Ídolos”

Sara Matos deslumbrou na recente emissão do concurso de talentos “Ídolos”, que foi para o ar este sábado, 18 de junho. A atriz voltou a dar que falar com a escolha do guarda-roupa.

A atriz, de 32 anos, foi um sucesso nas redes sociais ao aparecer na emissão de sábado à noite com um visual cor-de-rosa, no qual apresentou um decote grande e a barriga à mostra.

A também apresentadora escolheu novamente um vestido do estilista Gonçalo Peixoto e recebeu vários elogios dos internautas na redes sociais. “Arrasou!” comentou um seguidor no “post” que fez na sua conta. “Nem nos meus sonhos aparece alguém tão belo”, atirou outro.

Lembre-se que, antes de Sara Matos, Cláudia Vieira e João Manzarra conduziram em dupla o “Ídolos”, entre 2009 e 2012. Já, em 2015, na última temporada emitida, a apresentação foi a cargo de João Manzarra.