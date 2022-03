Sara Matos mostra boa forma física dois meses após ser mãe

Sara Matos foi mãe há dois meses e já começa a recuperar a boa forma física que a caracteriza. A atriz está de volta aos treinos e a recuperar as “curvas”.

A intérprete, de 31 anos, deu as boas vindas ao pequeno Manuel no dia 15 de setembro, o primeiro filho da artista em comum com Pedro Teixeira. No entanto, nem a maternidade a pára e o exercício físico é uma constante na sua rotina.

Sara Matos tem vindo a partilhar com os seus seguidores alguns momentos da sua rotina de treinos e de como tem sido a recuperação da sua silhueta definida. Nesta quarta-feira, 24 de novembro, não foi exceção e a atriz publicou algumas imagens suas durante uma sessão de ioga.

Na fotografia partilhada Sara Matos surge numa posição particularmente complicada onde está dobrada e assim evidenciando a sua elasticidade.

“Estou de volta”, escreveu a artista no InstaStorie, ferramenta do Instagram.

Porém, este processo de recuperação nem sempre é fácil e ocorre de formas e em tempos diferentes para cada mulher; prova disso é a atriz Débora Monteiro que, depois de ter dado à luz as gémeas Alba e Júlia, de um ano, também tem vido a partilhar com os seus seguidores a sua batalha para voltar a ter o corpo de antes, uma luta que para si tem sido mais complicada e demorada.

Recorde-se que o pequeno Manuel, “Manelito” como é apelidado, é o primeiro filho em comum de Sara Matos e Pedro Teixeira. No entanto, o ator é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto do relacionamento, com mais de uma década, que manteve com a também atriz Cláudia Vieira.