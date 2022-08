Sara Matos mostra Pedro Teixeira no mar com o filho Manuel

Sara Matos mostrou o namorado, Pedro Teixeira, a brincar com o filho do casal, Manuel, no mar. “Que coisa mais linda”, escreveu.

A atriz, de 32 anos, ficou rendida ao momento entre pai e filho e, por isso, partilhou, esta terça-feira, 2 de agosto, uma fotografia de Pedro Teixeira com o bebé dentro de água.

“Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça”, escreveu a artista, citando parte do tema da canção “Garota de Ipanema”, do cantor Antonio Carlos Jobim.

Manuel, que nasceu em setembro do ano passado, é o primeiro filho do casal. Por sua vez, o namorado da artista também é pai da filha mais velha, Maria, fruto do antigo relacionamento com Cláudia Vieira.

Depois de ter terminado a apresentação do concurso musical “Ídolos”, Sara Matos só vai tirar férias em janeiro do próximo ano. Isto porque já está envolvida num outro projeto da SIC.

“Ainda não tinha acabado o ‘Ídolos’ e já tinha começado os ensaios para este novo projeto. As minhas férias serão só em janeiro. Gostava de fazer uma viagem, mas ainda não tenho nada planeado. Agora, com um bebé é toda uma nova logística”, disse à N-TV