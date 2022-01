Sara Matos mostra-se a amamentar enquanto trabalha

Sara Matos foi mãe há pouco tempo mas já está de regresso ao trabalho com as devidas condicionantes que um bebé recém-nascido acarreta.

A atriz, de 31 anos, partilhou, nesta segunda-feira, 26 de outubro, uma imagem que derreteu os corações dos seus seguidores. A intérprete publicou uma fotografia a amamentar o pequeno Manuel durante uma pausa do trabalho.

A artista encontra-se com rolos na cabeça e com o menino ao colo enquanto o amamenta. “Em modo trabalho na melhor companhia”, legendou a atriz.

Recorde-se que Manuel nasceu em setembro deste ano e é fruto da relação que Sara Matos mantém com o também ator Pedro Teixeira. O artista é ainda pai de Maria, de 11 anos, fruto do relacionamento que manteve com Cláudia Vieira.