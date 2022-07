Sara Matos mostra-se na praia com a família

Depois de ter terminado as emissões do “Ídolos” (SIC), Sara Matos mostrou-se na praia na companhia do pai, Paulo, do irmão, Afonso, do namorado, Pedro Teixeira, e do filho, Manuel.

No dia a seguir a ter terminado o concurso de talentos da estação privada, a apresentadora do formato viajou até Madrid, Espanha. No entanto, a artista já se encontra em Portugal.

No InstaStories, ferramenta do Instagram, a intérprete partilhou um vídeo em que aparece a família na praia.

Antes de ir de férias, Sara Matos apresentou a sua primeira edição do “Ídolos”. Lembre-se que, antes da atriz, Cláudia Vieira e João Manzarra conduziram em dupla o concurso entre 2009 e 2012.

Já, em 2015, na última temporada emitida, a apresentação foi a cargo de João Manzarra. As duas primeiras edições (entre 2003 e 2005) foram conduzidas por Sílvia Alberto e Pedro Granger.