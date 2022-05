Sara Matos muda de visual e famosos ficam rendidos: “Que bomba”

Sara Matos mudou de visual e optou por um cabelo longo e loiro para a nova gala do concurso de talentos da SIC “Ídolos”.

A apresentadora, de 32 anos, deixou o “look” habitual com os cabelos castanhos para um loiro. A comunicadora apanhou os amigos e famosos de surpresa ao publicar fotografias do visual no perfil de Instagram.

“Já cheguei. Estamos no ar! A gala está tão boa, mas tão boa. Estou super animada, não percam”, escreveu a intérprete, deixando um agradecimento à “equipa de sonho” que ajudou com a transformação.

Entre os vários comentários os seguidores, destaque para os elogios de Liliana Filipa. “Que bomba”, comentou a influenciadora digital. Por sua vez na publicação, Nuno Eiró atirou: “Apre!”