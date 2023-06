Sara Matos volta a cantar e a dançar depois da estreia nos “Morangos com Açúcar”

Quase 15 anos depois da estreia da sua “Margarida” nos “Morangos com Açúcar”, Sara Matos volta a usar os dotes vocais no musical encenado por Diogo Infante.

Sara Matos está de volta às canções e à dança. A atriz, protagonista da novela “Sangue Oculto”, da SIC, com as famosas trigémeas, vai ser dirigida pelo ator e encenador Diogo Infante num novo musical, “Sonho de uma Noite de verão”, de Shakespeare, no qual vai cantar e dançar. O desafio acontece quase 15 anos depois de se ter estreado nos “Morangos com Açúcar” com a sua “Margarida”.

“Em televisão, neste momento, não tenho mais projetos, mas em teatro tenho muitos” diz a artista à N-TV, à margem da apresentação da grelha de verão da estação de Paço de Arcos, em Cascais. “Alongámos mais um mês esta peça de teatro (n.r: “O Filho”, no Teatro Aberto, em Lisboa), e estou muito contente com o feedback positivo. Depois tenho duas semanas de férias e ataco logo com o musical a partir do dia 15 de setembro, no qual o Diogo Infante vai ser o encenador. Já comecei com aulas de canto”, conta.

“Vai ser um desafio muito grande: cantar e dançar, cinco vezes por semana, muito tempo em cena”, acrescenta a atriz, que recorda o musical dos “Morangos com Açúcar”: “Na verdade fizemos dois fins de semana, nos Coliseus de Lisboa e Porto, e, neste caso, requer muito mais trabalho, porque são cinco espetáculos por semana e seis meses de atuação. Por isso é que comecei as aulas de voz: tem de estar bem trabalhada, tenho de fazer um bom aquecimento. Estou a ser acompanhada pelo Paulo Ramos que já trabalhava comigo no ‘Ídolos’”.

Apesar de já ter experiência em canto e dança, Sara Matos quer partir do zero. “Encaro isto como se fosse a primeira vez, porque estar em palco e dançar e cantar… cantar, então, ao vivo, é diferente de ter uma música trabalhada em estúdio: agora não há como fugir e vou ter mesmo de provar que canto! É uma prova de fogo!”.

E o que diz o professor? “O Paulo diz: ‘podes não ser cantora profissional, mas, como estás sempre a trabalhar o diafragma também nas aulas de teatro e fazes muito exercício, tens grande capacidade de extensão de voz’”.

Tempo para o filho

Na vida pessoal, Sara Matos está dedicada ao filho, Manuel, fruto da relação com o ator Pedro Teixeira. “Neste momento tenho imenso tempo para estar com o meu Manuel, porque a fase mais exigente da peça de teatro são os ensaios”.

“Manelito”, como é apelidado pelos pais, já diz algumas palavras. “Ele já diz: ‘mamã não saias de casa’. Ainda bem que o diz! Já está na creche desde março, desde que acabei a novela, adora e é super-comunicativo”, assegura a artista.

Com o filho, o teatro e a televisão, Sara Matos não se considera uma “super-mulher”: “Muito pelo contrário. Sou apaixonada por aquilo que faço e por esta nova versão de ser mãe. Nem sequer me identifico com uma ‘super-mulher’, é um idealismo que para mim não faz sentido. Tentamos ser o melhor de mim todos os dias”, diz, à despedida.