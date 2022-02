Sara Norte celebra aniversário do companheiro com dedicatória

View this post on Instagram

Hoje o "meu" Vasquinho faz anos: são 31! Sei que este ano o teu aniversário vai ser um pouco solitário mas depois quando isto tudo passar logo festejamos com a nossa família e amigos. Que sejas muito feliz porque sem dúvida mereces: além de me aturares todos os dias,és uma pessoa muito especial e com quem tenho aprendido muito..a nossa relação tem sido para mim uma grande lição de companheirismo,amor e união…temos passado por momentos extraordinários e também por coisas difíceis mas continuamos aqui:sempre de mãos dadas(às vezes com alguns dias menos bons mas isso é o normal em qualquer relação) e com muita força para seguir em frente! Amo te muito meu amor! Quero o melhor para ti e que consigas realizar os teus sonhos…e como o meu pai diz (e com muita razão) : "O Importante é seres feliz!". Muitos parabéns!❤️(e hoje é dia de fazer bolo de chocolate…yeah!)