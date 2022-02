Sara Norte assinala nove anos desde a morte da mãe

Sara Norte assinalou o nono aniversário da morte de Carla Lupi com uma homenagem nas redes sociais

Há precisamente nove anos, em julho de 2012, a mãe da atriz morreu devido a um cancro nos pulmões, aos 46 anos. Sara Norte destacou a data ao partilhar uma fotografia de Carla Lupi no Instagram, juntamente com palavras de saudade.

“Faz nove anos que a minha mãe morreu. O tempo consegue ser relativo. Já passaram tantos anos e as saudades continuam aqui tão presentes”, afirmou na publicação.

“Muitas pessoas me dizem que estou cada vez mais parecida com a minha mãe, mas ela era mais bonita. Mais bonita e um exemplo para mim e para os filhotes dela. A minha, a nossa justiceira… E defendia os seus como ninguém”, acrescentou.

“Espero que se orgulhe de mim mesmo com todos os defeitos, aliás, todas as conquistas mesmo que pequenas dedico-as a ela e imagino muitas vezes como seria se ela estivesse aqui para as festejar comigo. Ela e a Beatriz”, completou.

Sara Norte é a filha mais velha de Carla Lupi, do casamento de 22 anos com Vitor Norte