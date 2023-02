Sara Norte desabafa sobre a mãe: “Sinto-te tão presente que nem imaginas”

Sara Norte desabafou, esta quarta-feira, 1 de fevereiro, nas redes sociais, confessando que espera que a sua mãe, Carla Lupi, tivesse orgulho na mulher em que se está a tornar.

A atriz, de 37 anos, começou por revelar, no perfil de Instagram, que já lhe disseram várias vezes que é muito parecida à sua mãe, que morreu em julho de 2012.

“Dizem muitas vezes que sou muito parecida à minha mãe mas ela era bem mais bonita e muito mais forte que eu”, começou por escrever.

A intérprete espera deixar a progenitora orgulhosa. “Só espero que onde estejas tenhas orgulho da mulher que me estou a tornar pouco a pouco. Por vezes sinto-te tão presente que nem imaginas. Sempre comigo”, prosseguiu.

De forma a consolar a atriz, na secção de comentários da publicação, o ator José Raposo garantiu que Carla Lupi tinha muito orgulho nos filhos Sara, Diogo e Beatriz.

“Sei do amor e orgulho que tinha em ti, no Diogo e na Bia… posso dizer que presenciei esse amor verdadeiro e visceral de mãe! Beijo enorme no teu coração Sarita. Emocionas-nos com todo o teu amor!” escreveu.