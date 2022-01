Sara Norte revela como se ocupa durante a quarentena

Sara Norte revelou como se tem ocupado durante os 15 dias em casa a seguir as indicações para a prevenção da Covid-19.

A atriz relatou, na conta de Instagram, que está a aproveitar a quarentena pôr a rotina de casa em dia e aproveitar os momentos de lazer para desfrutar de “séries, documentários e filmes”.

“Aqui em casa tem-se namorado muito e aproveitado para pôr imensas coisas da rotina da casa em dia. Tenho escrito, editado. Tenho visto também muitas séries, documentários e filmes”, escreveu Sara Norte na legenda.

https://www.instagram.com/p/B-EoYL3hkNM/

A artista mostrou ainda preocupação devido à pandemia. “A preocupação com o que se passa no mundo é avassaladora mas tenho esperança no futuro e que isto nos faça ver a vida de uma forma diferente, com prioridades diferentes”, sublinhou.

“Neste momento, tudo o que tínhamos como garantido acabou e que isso sirva para pensar, para refletir, para mudar. Temos que nos tentar adaptar a esta situação da melhor maneira, ter todos os cuidados e acreditar que as coisas vão melhorar”, acrescentou.

