Sara Norte e o reencontro com o avô: “Não estávamos juntos há quase um ano”

Sara Norte reencontrou o avô “quase um ano” depois de estarem afastados. Durante essa altura, a atriz foi falando com o familiar por videochamadas.

A atriz, que tem estado afastada do pequeno ecrã há algum tempo e trabalha num restaurante, confessou, no perfil de Instagram, ter sido muito bom estar novamente com o avô para “matar saudades” após um período de pandemia.

“De sempre, para sempre. A frase é cliché mas não faz mal. O amor que sinto pelo nosso avô é infinito”, começou por explicar.

“Já não estávamos juntos há quase um ano e foi tão bom podermos matar saudades e olhar olho no olho sem videochamadas”, acrescentou, referindo que os dois só tiraram as máscaras para a foto.

Recentemente, Sara Norte recorreu às redes sociais para lembrar a irmã Beatriz que faria 16 anos e que morreu com leucemia. “Há dias em que só me apetece agarrar o teu peluche e ficar ali com os meus pensamentos, com as nossas memórias, e, sempre que vou dormir, rezo para me apareceres nos sonhos, meu amor”, escreveu.