Sara Norte faz revelações sobre o casamento com Vasco Vala

Sara Norte confessou a vontade que tem em se casar e fez algumas revelações sobre o que quer e não pretende durante a cerimónia.

A atriz, de 36 anos, confirmou que já tem data marcada para o próximo ano, mas que mais perto da ocasião partilha a informação. A notícia foi dada durante uma emissão do programa “Passadeira Vermelha”.

Apesar de o sonho não ser recente existem motivos para ainda não ter “dado o nó” com Vasco Vala, com quem mantém uma relação desde 2016.

“Foram várias questões, houve problemas de saúde na minha família, na família do Vasco e eu acho que num casamento tem de estar toda a gente alegre, feliz porque para chorarmos já basta a nossa vida e então quero que seja um dia alegre e feliz e quero que a minha família esteja recomposta”, explicou.

A artista confessou ainda que antes da pandemia da covid-19 tinha o objetivo de realizar a boda numa quinta, mas que entretanto alterou os planos: “Depois da pandemia, fez-se um clique na minha cabeça (…) e eu não quero. Há coisas que devemos viver para nós e com a nossa família e é uma coisa que o tempo me tem mostrado. Decidi juntar agora um dinheirinho, mal possa, e alugar um monte no Alentejo, assar um porco mas também saladas, fazer uma festa em família, uma coisa mais pequenina mas que não tenho que estar preocupada com outras coisas”.

A intérprete fez ainda mais revelações sobre a forma como pretende desfrutar da cerimónia. “Quero casar descalça e vou mandar fazer uma fotografia minha e do meu namorado e quem quiser tirar fotografias, tire com o cartaz, eu quero estar tranquila… não é uma boa ideia? (…) É o meu dia! Não quero ter aquela coisa de ir a todas as mesas”, afirmou.