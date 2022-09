Sara Norte: “Já há algum tempo que não sorria assim”

Sara Norte sente-se feliz e fez questão de partilhar esse sentimento com os seus seguidores. Através de uma publicação no Instagram, a atriz fez uma reflexão e mostrou-se plena.

“Já há algum tempo que não sorria assim. Às vezes precisamos parar e ver o que realmente importa, o que realmente nos faz bem e felizes!”, começou por escrever.

“Sempre fui uma pessoa positiva, sempre vivi esta vida de forma intensa (às vezes até demais) e não é agora que isso vai mudar porque a vida é demasiado preciosa para nos andarmos a chatear e sermos amargurados. Era bom que viéssemos ao mundo com um manual de instruções mas por outro lado não aprendíamos nada e também acabava por ser uma grande seca”, continuou.

“Todos erramos! Todos! Não somos ninguém para julgar o próximo. Penso que temos é que aprender com os nossos erros e tentar ser melhor que ontem connosco e com quem nos rodeia e nos faz bem. Nunca é tarde para procurarmos a nossa felicidade. Às vezes só é preciso um ‘empurrãozinho’! Vamos a esta semana com tudo! Tenham uma semana Feliz e cheia de coisas boas”, rematou.