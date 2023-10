Sara Norte lança críticas a Margarida Corceiro: “A pessoa tem que ter noção”

Após Margarida Corceiro ter utilizado as redes sociais para negar quaisquer boatos de traição, Sara Norte criticou a postura da atriz.

Foi durante o programa “Passadeira Vermelha”, na SIC, no qual é comentadora, que Sara Norte lançou críticas a Margarida Corceiro. Em junho deste ano a atriz utilizou as redes sociais para confirmar o fim do relacionamento com João Félix. O casal, que estava junto desde 2019, decidiu seguir caminhos opostos, mas manteve a amizade.

Após vários boatos de traição, a artista utilizou as redes sociais para falar sobre o tema: “Não houve traições, ninguém sabe o que realmente se passa dentro da nossa vida pessoal além de nós. Já chega”, escreveu, há uns dias, na conta do X, antigo Twitter.

Agora, Sara Norte deu a sua opinião acerca do tema: “Tudo bem que as pessoas ofendem e aí há um limite, acho que ninguém deve ofender ninguém, mas a verdade é que a Margarida também se pôs muito a jeito para que falassem dela”, referiu, recordando o vídeo em que Margarida surgia próxima do jogador Pedro Porro.

“Se gostava do namorado tinha que o proteger, a pessoa tem que ter noção”, acrescentou a filha de Vítor Norte.