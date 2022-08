Sara Norte lembra a morte da irmã com texto emocionante

Sara Norte recorreu ao perfil de Instagram para recordar a sua irmã, Beatriz. A menina morreu há dois anos vítima de leucemia.

“Dois anos que a Beatriz partiu”, começou por escrever. “Durante a vida sofremos perdas irreparáveis e a partida da Bia deixou todos que a rodeavam com um grande vazio. Para dizer a verdade acho que esse vazio nunca mais vai desaparecer”, acrescentou.

“Quando me lembro dela ainda me parece irreal que não esteja aqui porque ela era VIDA.

Nunca vou esquecer a última vez que estive com ela. Saber que era a última vez. Nunca vou esquecer aquele sétimo andar do IPO nem a luta que travou e o corajosa que foi mesmo tendo idade para estar a descobrir coisas e em vez disso estar a passar pelo que passou. Uma batalha que ninguém devia passar, muito menos crianças. Dois anos minha irmã. Saudades”, rematou.

Recorde-se que Sara Norte também perdeu a mãe, Carla Lupi, em 2012, devido a um cancro no pulmão.