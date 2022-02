Sara Norte lembra perda da irmã um ano depois: “Desejei que me levassem para perto dela”

A atriz Sara Norte lembrou esta terça-feira a perda da irmã, um ano depois da morte de Beatriz. Os famosos mostraram-se solidários.

Há exatamente um ano, Sara Norte perdia a irmã, Beatriz, vítima de leucemia. Nesta terça-feira, a atriz lembrou a familiar, num texto muito emocionado.

“Faz esta manhã um ano em que o meu Mundo desabou e recebi a notícia que tinhas partido. Só quem passa por uma perda destas sabe a dor que se sente e o quão dificil é”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“A verdade é que a Beatriz continua muito presente na vida de todos nós porque ela era realmente uma menina muito especial e que marcou a vida de quem teve a sorte de se cruzar com ela. Sempre me considerei uma Mulher forte mas para ser franca nos primeiros tempos sem ela, cheguei a pensar que não conseguiria ultrapassar isto tudo, cheguei a desejar que me levassem para perto dela e da nossa mãe mas tive o apoio da minha família e amigos que me deram todo o amor do Mundo e apesar de a dor ainda estar cá comecei a não me sentir mal por viver a vida, por sorrir”.

“E estou cá, mas não há dia que passe que não pense na Beatriz, nos olhos grandes dela, da gargalhada.. E um dia ainda vou conseguir recorda la com um sorriso. Fazes tanta falta Beatriz”, rematou Sara Norte.

Muitos famosos mostraram-se solidários com a filha do ator Vítor Norte, casos da apresentadora da SIC Raquel Tavares. “Beijo grande, meu amor”, escreveu nas redes sociais.