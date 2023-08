Sara Norte mostra-se a nadar nua: “Sensação de liberdade”

A atriz Sara Norte está de férias e mostrou-se a nadar completamente nua numa lagoa no centro do país.

Sara Norte tem estado a aproveitar uns dias de férias e tem mostrado alguns registos nas redes sociais. E fez uma publicação que surpreendeu os seguidores.

A atriz está pelo centro do país e a partilha que fez foi no Poço do Caldeirão, umas quedas de água em Pampilhosa da Serra, onde mostrou-se a nadar… completamente nua.

“Que sensação de liberdade tão boa! Nadar em água fresquinha praticamente como vim ao mundo! Foram dias maravilhosos que nunca vou esquecer!”, confessou Sara na legenda do registo.

A publicação da atriz vem no seguimento da partilha de Margarida Bakker, que se mostrou também despida, a praticar nudismo na praia. A filha de Alexandra Lencastre foi fortemente criticada, contudo, Sara Norte defendeu a jovem.

“Olha, eu tinha posto outra foto ainda mais nua. Ela diz que não lhe tocou, mas tocou e vê-se no olhar e é normal porque é tão baixo aquilo que algumas pessoas fazem porque pensam que a Internet é terra de ninguém, isso é tão feio”.