Sara Norte muda de visual e homenageia a mãe, Carla Lupi

Com o fim do verão e a entrada de um novo ciclo artístico, Sara Norte decidiu mudar de visual. Atriz explica esta homenagem à mãe, Carla Lupi.

Depois de ter estado loura no início do ano, ter alterado para ruiva no início do verão, desta vez a atriz Sara Norte optou por um “look” mais natural. Com o amigo de anos e seu cabeleireiro, David Xavier, a comentadora do “Passadeira Vermelha” (SIC) e filha do ator Vítor Norte surge agora com longos cabelos escuros, fazendo relembrar os tempos em que aparecia pelas primeiras vezes no meio artístico.

“Esta mudança surgiu como todas as outras. Num almoço com o meu amigo e cabeleireiro David Xavier, chegámos à conclusão que queríamos mudar os dois o meu visual. E aconteceu”, conta Sara Norte.

“Combinámos fazê-lo no final de agosto, para quebrar mais um ciclo televisivo e artístico e assim, voltar à televisão com um novo ‘look’. O resultado não poderia estar mais do meu agrado. Faz-me lembrar os tempos em que era mais garota e aparecia com o meu tom de cabelo natural”.

“Foi um trabalho demorado, mas compensou toda a espera. Foram emocionantes as reações das pessoas e dos restantes clientes que me viram logo no Atelier Chiado Hair Salon. Diziam que estava mais jovem, muito elegante e sobretudo, que estava muito parecida com a minha mãe (Carla Lupi), o que, para mim, é um elogio maior, já que, de certa forma, é uma homenagem a uma das mulheres da minha vida”.

“Como filha, como atriz – que ela também o era e, na minha opinião, uma das melhores da sua geração – quero consagrá-la sempre e de qualquer maneira, até mesmo com uma mudança de visual. A minha mãe merece isso e muito mais”, acrescentou Sara Norte.

“Quanto à mudança de visual em si, o mérito é todo do meu amigo de anos, o cabeleireiro David Xavier e de toda a sua equipa do Atelier Chiado Hair Salon. Foi ele que arquitetou toda esta mudança, que definiu a cor, a estrutura, o estilo, a forma de todo o meu novo cabelo. Ele decidiu por extensões e tudo e eu só me limitei a confiar e, no final, como sempre, adorei. Sinto-me bem, elegante e até sensual”.

Já David Xavier, o responsável por todo este novo look da atriz da SIC, explica que “foi um procedimento que começou às 11 horas e acabou perto das 17 horas”.

“Na minha opinião, a Sara volta aos tempos de menina e moça, realçando as feições bonitas e fortes que ela tem, sobretudo o sorriso e o olhar. Na minha opinião, é um dos melhores cabelos que a minha amiga já teve. Está atual e fá-la ainda mais bonita. É um gosto e um orgulho poder tratar aquela que é uma das melhores atrizes da sua geração”.