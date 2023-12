Sara Norte não tem adereços de Natal em casa este ano

A comentadora Sara Norte reconheceu que não tem adereços de Natal em casa este ano. A também atriz resolveu tirar férias no inverno.

De férias nos primeiros dias de inverno, a atriz e comentadora da SIC Caras Sara Norte não tem, este ano, adereços de Natal em casa, como explicou aos seguidores nas redes sociais.

“Férias no Inverno. Este mês ando sempre mais pensativa e este ano não tenho um único adereço de Natal em casa. Não me apeteceu!”, começou por justificar Sara Norte no perfil de Instagram.

“Tenho aproveitado para passear e para estar com quem Amo e no fundo é isso que interessa nesta Vida”, rematou a atriz e comentadora.