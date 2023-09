Sara Norte recorda a mãe: “Saudades da tua força”

Sara Norte recorreu às redes sociais para assinalar o aniversário da mãe, Carla Lupi, que teria completado 58 anos. A atriz faleceu em 2012.

Carla Lupi, mãe de Sara Norte, teria completado 58 anos este domingo, 3 de setembro, se estivesse viva. Nas redes sociais, a filha não deixou o dia passar em branco.

“Hoje [ontem] a minha mãe faria 58 anos. Saudades de ti, da tua força e do teu amor”, escreveu na legenda da publicação, na qual elegeu uma fotografia da infância da mãe.

Rapidamente, a caixa de comentários encheu-se de mensagens por parte dos cibernautas. “De lá de cima, está feliz com o seu percurso. Está longe, mas sempre ao seu lado”, “A tua mãe era única”, “Um beijinho grande, minha querida. És uma guerreira. Acredita que as tuas estrelinhas estão a olhar por ti” e “Muito parecida com a mãe” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que a mãe de Sara Norte faleceu em 2012, vítima de cancro no pulmão. Na altura, a comentadora do programa “Passadeira Vermelha” estava presa em Espanha, por tráfico de droga.

Recentemente, Sara Norte mudou o visual com a ajuda do “haistylist” David Xavier e notou que o cabelo ficou parecido com o da mãe.