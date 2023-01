Sara Norte recorda atitude de Sofia Ribeiro e diz-se “eternamente agradecida”

Sara Norte recordou durante a emissão do programa “Passeira Vermelha”, na SIC Caras, um gesto de Sofia Ribeiro pelo qual se sente agradecida.

A atriz foi uma das convidadas do programa e durante a sua passagem pelo formato recordou a sua luta contra o cancro de mama há cerca de sete anos. Sara Norte, que estava a ouvir, aproveitou para lembrar uma atitude da intérprete para com a sua irmã que morreu devido a um cancro.

“A minha irmã, quando estava no IPO, já na última fase de tratamento, ela tinha como exemplo a Sofia Ribeiro, exatamente por causa das partilhas dela e a minha irmã uma vez comentou que a admirava e eu consegui chegar à fala com a Sofia (…) e a Sofia, mesmo tendo passado isto tudo, voltou ao IPO para estar uma tarde inteira com a minha irmã enquanto ela estava a fazer quimioterapia portanto eu sou-lhe eternamente agradecida”, contou.

Recorde-se que Sara Norte perdeu a irmã, Beatriz, de 14 anos, em agosto de 2020. Anteriormente também tinha perdido a mãe, Carla Lupi, para a doença.