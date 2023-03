Sara Norte revela desejo de ir morar para o campo

Sara Norte confessou o seu desejo de um dia conseguir afastar-se da cidade e mudar-se para o campo.

A atriz confessou o seu desejo através de uma publicação na rede social Instagram.

“Que saudades tenho de passar uns dias no campo. Já vivo há muitos anos fora de Lisboa mas o meu grande sonho é um dia poder afastar-me ainda mais um bocadinho para poder ter a minha hortinha e poder ter mais patudos”, começou por dizer.

“Não sei algum dia o irei realizar, mas é bom sonhar e quando tenho oportunidade passo uns belos dias no meio do verde que tanto gosto. Essa é uma das coisas que mais gosto tanto na minha profissão como na do Vasco Vala: muitas vezes trabalhamos fora e acabamos por conhecer terras lindas em Portugal. Esta aqui foi em Odeceixe. Um dia hei-de voltar”, rematou.