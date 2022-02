Sara Norte confessa estar com saudades de abraçar o pai, Vítor Norte

Sara Norte confessou estar com saudades de abraçar o seu pai, Vítor Norte. “Temos que manter a esperança”, afirmou.

Devido à conjuntura pandémica da covid-19, a atriz, de 35 anos, não tem conseguido abraçar o seu pai para respeitar as medidas de higiene e segurança da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Por isso, no perfil de Instagram, a intérprete manifestou as saudades que tem do carinho do pai.

“Saudades de podermos estar assim… Agarradinhos, sem máscaras e sem medo de estarmos com os nossos! Mas temos que manter a esperança que tudo vai melhorar!” escreveu na legenda de uma fotografia antiga.

Lembre-se que Sara Norte tem estado afastada do pequeno ecrã por trabalhar numa escola primária como assistente operacional de uma turma da pré-primária.