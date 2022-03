Sara Norte sobre o pai: “O meu porto de abrigo nos bons e maus momentos”

View this post on Instagram

Ontem o meu Pai fez anos! Parabéns! O meu desejo é que continues sempre com esse brilho no olhar,com essa energia cativante e que continues a contar as tuas histórias(quem priva contigo sabe que és um grande contador de histórias..a maioria são histórias tuas,que viveste na primeira pessoa numa vida cheia de aventuras).Sim,pode-se dizer que a tua vida é feita de muitas aventuras:tiveste uma infância feliz no campo com os teus pais que tanto amavas,estiveste na guerra,foste bailarino clássico,decidiste ser actor numa época em que a profissão nada tinha de glamorosa,sempre lutaste por aquilo em que acreditas e que achas justo mantendo sempre a tua dignidade e humildade que tanto te são caracteristicas,tens um talento enorme, hobbies extraordinários..e além disso tudo,tens sido o meu porto de abrigo nos bons e maus momentos(isto é apenas um pequeno resumo porque senão não saía daqui). Hoje em dia vives para a família, e continuas a dedicar-te à Arte que tanto amas! Parabéns papá!Que este ano venha com muitas alegrias,saúde e que continuemos assim:juntos, unidos e com muito amor! Amo-te muito meu Peter Pan!❤️