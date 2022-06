Sara Norte: “Tenho orgulho do meu percurso desde o dia em que saí daquela prisão”

Sara Norte saiu da prisão há nove anos e decidiu assinalar a data nas suas redes sociais com uma imagem a abandonar a penitenciária e um desabafo.

“Os anos passam a correr e o dia 4/6 passa sempre despercebido ou muitos anos tive receio de o sublinhar. Um receio parvo visto que nunca tive vergonha do meu passado. Não me orgulho de muitas coisas que fiz. Tenho orgulho, sim, do meu percurso desde o dia em que saí daquela prisão”, começou por escrever.

“Durante muitos anos tive receio que só me associassem aqueles 16 meses em que estive em reclusão, até porque muitas pessoas não entendem o à-vontade com que falo dessa época e dizem que é melhor não falar, mas é a minha história e falarei dela as vezes que eu entender porque só eu sei o que ali vivi, mais ninguém e o meu passado está tão bem resolvido que não tenho qualquer problema em relembrar-me”, acrescentou.

“Dia 4 deste mês fez nove anos que estou em Liberdade. Estes nove anos foram recheados de conquistas, pequeninas, passo a passo mas que me dão muito gozo e alegria porque houve alturas em que realmente pensei que não fosse possível, apesar de nunca deixar de sonhar”, disse ainda.

“Nestes nove anos também tenho tido perdas muito duras que me fazem relembrar que nem tudo está no nosso controle. Nestes nove anos recuperei a minha Vida e estou rodeada de Amor da minha família e amigos que me querem bem. Viva a Liberdade!”, rematou.

Recorde-se que a atriz foi condenada a 16 meses de prisão por tráfico de estupefacientes e que cumpriu pena no centro penitenciário de Algeciras, Espanha.