Sara Norte vestida de noiva: “Senti-me uma princesa”

“Timeless Bridal Hair Collection” parte I e II, do cabeleireiro David Xavier, foi lançada esta semana e conta com a atriz Sara Norte como uma das protagonistas.

A coleção de cabelo representa as mulheres noivas de hoje, numa mistura entre o clássico e o arrojado, a utilização de apliques e acessórios, diz a marca, em comunicado.

Sara Norte declarou que é um privilégio fazer parte da coleção do amigo de décadas.

“Senti-me honrada de fazer parte deste projeto magnífico do meu amigo David Xavier. Foi um dia bem passado, onde me senti uma princesa, e em que me senti muito bonita”, começou por afirmar a comentadora do “Passadeira Vermelha”, da SIC.

“Dá vontade de casar, e espero que isso aconteça ainda este ano, e claro com o David a pentear. Quanto aos looks, não sei o que mais gostei, sei que adorei todos e quero ter vários no meu casamento”, declarou a atriz.

A “Timeless Bridal Hair Collection” conta ainda com as joias de Tiago Santana Pires, conhecido pelos trabalhos com Diana Chaves, Cuca Roseta, Merche Romero, e com os vestidos da reconhecida marca CasArt, que vestiu Liliana Almeida.