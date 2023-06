Sara Norte viaja para Cabo Verde e desabafa: “Há sete anos que não saía para lado nenhum”

Sara Norte viajou para a Ilha do Sal, em Cabo Verde, na companhia do irmão e do namorado, e revelou que já não ia de férias para fora há sete anos.

Sara Norte recorreu às redes sociais para partilhar alguns registos das férias na Ilha do Sal, Cabo Verde, e escreveu um desabafo.

“Quando era miúda tive a sorte dos meus pais me proporcionarem férias todos os anos. Mas os anos passam e as realidades mudam como quase para todos os portugueses”, referiu.

“Há sete anos que não saía para lado nenhum exceto para os sítios onde eu e o Vasco temos ido trabalhar. Realizei mais um sonho: conhecer Cabo Verde e fiquei apaixonada pela Terra mas principalmente pelas pessoas que apesar de muitas passarem realmente dificuldades não baixam os braços e têm sempre uma palavra amiga”, notou.

“Tenho terror de andar de avião mas decidi também que isso não me vai impedir de sempre que poder conhecer outras culturas e poder viver experiências únicas. Vim de coração cheio e tive a melhor companhia possível: o meu irmão e o meu namorado. Não sei quando terei oportunidade de viajar outra vez mas o Futuro a Deus pertence”, acrescentou.

“O Vasco [namorado da comentadora] editou este vídeo com as imagens que fomos captando com o meu telemóvel mas acreditem que vivemos muito mais que filmámos porque a Vida só faz sentido assim. Obrigada aos meus companheiros de viagem:um por todos e todos por um!”, rematou.