Sara Pinto: “Chorei do início ao fim. Fiquei na dúvida de como é que reagiria”

Sara Pinto, pivô da CNN Portugal, é a próxima convidada do programa “Conta-me”, na TVI, e numa conversa intimista com Maria Cerqueira Gomes revelou como tem lidado com algumas notícias ligadas à guerra na Ucrânia.

Durante o “teaser” publicado no Instagram do canal é possível ouvir a jornalista falar sobre o ataque à maternidade ucraniana de Mariupol.

“Estava de folga nesse dia, era o José Alberto Carvalho que estava a fazer o jornal. Eu estava em casa a ver o jornal e chorei do início ao fim. Fiquei na dúvida de como é que eu reagiria se fosse que a estar ali a fazer o jornal”, começou por explicar.

“Consegui identificar-me naquelas mulheres grávidas que estavam em trabalho de parto, que estavam a ser bombardeadas ao mesmo tempo. Consegui colocar-me no lugar delas e foi horrível. E sinto muito mais isso agora, depois de ter sido mãe”, acrescentou.

Recorde-se que o rosto de informação é mãe de um menino, Vasco, e prepara-se para abraçar a maternidade pela segunda vez.