Sara Prata assinala momento especial da filha: “Terminou um ciclo muito bonito”

Sara Prata tem o hábito de partilhar momentos com a filha, Amélia. Nas redes sociais, partilhou registos do fim do ano letivo da escola da filha.

Sara Prata foi mãe pela primeira vez de Amélia há três anos, da relação com João Leitão. A atriz partilha frequentemente registos e momentos com a filha e, desta vez, não foi exceção.

Nesta sexta-feira, dia 28 de julho, Sara utilizou as redes sociais para registar um momento especial para a pequena Amélia: o fim do ano letivo da escola.

“Terminou um ciclo muito bonito da escolinha da Amélia. Assim, juntos no jardim! Agora vamos de férias”, escreve a atriz.

“E cresceram todos tantos. Obrigada a todas pelo amor e respeito que deram aos nossos filhos, neste ano, obrigada por nos fazerem acreditar todos os dias que o mundo pode ter um pouquinho mais de magia”, completa, junto de uma imagem onde Amélia aparece no colo da mãe.

Recentemente, a menina completou três anos e teve direito a uma festa de aniversário. Sara Prata fez questão de mostrar detalhes da celebração da filha.