Sara Prata declara-se ao companheiro: “Todos os dias lhe digo como é especial”

Sara Prata fez questão de assinalar publicamente o aniversário do companheiro, João Leitão, com uma declaração rara de amor nas redes sociais.

O mais-que-tudo da atriz fez anos, este domingo, 9 de maio, e, para celebrar a ocasião, a intérprete demonstrou, no perfil da rede social Instagram, o sentimento que nutre pelo pai da filha.

“O nosso paizão, o meu amor, faz hoje anos. Nem me atrevi a sonhar ter alguém a meu lado como ele, mas quis o destino que fosse meu companheiro”, começou por escrever Sara Prata.

“Todos os dias lhe digo como é especial, todos os dias me deito com o mesmo brilho no olhar, todos os dias o amor cresce. João, parabéns, nosso amor gigante”, acrescentou a atriz.

Rapidamente, na secção de comentários várias caras conhecidas reagiram à publicação. “Que foto! Parabéns, João!” escreveu a atriz Inês Aires Pereira. “Tão lindos”, atirou Sofia Grillo. “E a Amélia sempre a rir”, comentou a atriz Helena Costa.

Lembre-se que o casal tem em comum uma filha, Amélia, que nasceu em julho do ano passado.