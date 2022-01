Sara Prata desabafa sobre as “coisas simples” que lhe “acalmam o coração”

Sara Prata tem mudado algumas das suas rotinas e passado algum tempo no campo, algo que garante que lhe “acalma o coração”.

Com as mudanças que a pandemia da covid-19 trouxe, a intérprete sentiu necessidade de abrandar e refugiar-se maia na natureza, algo que tem partilhado com quem a segue no perfil de Instagram.

“Damos cada vez mais valor às coisas simples da vida. Talvez porque nos últimos meses (largos…) vimos a nossa liberdade ser colocada em causa, e isso mudou a nossa perspetiva de tudo”, começou por escrever.

“Aquela ansiedade que antes nos fazia correr atrás das rotinas, do trabalho, do sucesso a todo custo, passou a ter menos espaço. E eu gosto de preencher esse espaço assim, com coisas simples, como um simples café a ouvir os passarinhos. Tento fazê-lo todos os dias. E não é que me acalma o coração?”, rematou.

Numa outra publicação, a atriz também já tinha falado da simplicidade e felicidade da vida no campo: “Deu para acordar com um pequeno-almoço delicioso, ver a família, estar com amigos, vir ao parque com a pequenina e ver as amendoeiras em flor… que dia bonito”.

Sara Prata é mãe da filha, Alice, fruto do relacionamento com João Leitão.