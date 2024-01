Sara Prata e o marido descansam no Algarve sem a filha

Sara Prata e o marido, João Leitão, rumaram para o Algarve sem a filha, para alguns dias de descanso a dois.

Tempo para namorar. Sara Prata e o companheiro, João Leitão, estiveram no Algarve sem a filha. E tentaram descansar. “Tentámos, juro… este fim de semana viemos para o Algarve sem a filhota. Precisamos desesperadamente de descansar depois de um mês de janeiro duro, com muito trabalho e alguns desafios de saúde, sempre com a lista de tarefas no máximo”, começou por referir a atriz.

“Viemos beber um copo e tentámos tirar uma foto digna do Instagram para registar… mas estamos estoirados (nota-se) e não faz mal. A verdade é que andamos todos assim que eu sei, por isso acusem-se aqui pais e mães cansadas que davam tudo para fugir e enfiarem-se na cama às 21:30. Não estamos sozinhos pois não?”, rematou Sara Prata.