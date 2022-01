Depois de ter dado à luz, Sara Prata mostra-se em fato de banho

Dois meses depois de ter nascido a primeira filha, a atriz mostrou-se em fato de banho no momento em que se despede do verão.

Desde que foi mãe, há dois meses, Sara Prata tem dedicado a maior parte do seu tempo à bebé Amélia e não teve oportunidade de ir à praia dar um mergulho ou fazer “wakeboard” no rio.

Por isso, para se despedir em grande desta estação, a intérprete da TVI deixou-se fotografar nos únicos “cinco minutinhos” em que toma banho à pressa.

“Hoje é o último dia de verão e faço uma homenagem àquilo que foi o mais perto que consegui estar de um mergulho no mar, de fazer wakeboard no rio, de me molhar numa cascata ou numa praia paradisíaca de águas quentes: o meu banho diário tomado à pressa, em cinco minutinhos”, escreveu, em jeito de brincadeira.

Na secção de comentários, rapidamente, entre os diversos internautas que elogiaram a silhueta da atriz, destaque para as palavras da amiga e atriz Benedita Pereira. “Já estás toda bouaaaa”, atirou a intérprete. “Uaaauuu”, comentou Pimpinha Jardim.

Lembre-se que Amélia é o primeiro fruto do namoro entre Sara Prata e João Leitão.

