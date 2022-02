Sara Prata: “Hoje é o primeiro dia de um sonho com muitos anos”

Sara Parta revelou, através das redes sociais, que concretizou um sonho. A atriz poderá ter-se mudado para o Alentejo.

A intérprete partilhou, na conta de Instagram, uma enigmática publicação e os fãs colocaram a hipótese de estar a viver em terras alentejanas desde sexta-feira.

“Hoje é o primeiro dia de um sonho com muitos anos. 2020 começou hoje para mim. Agora venham as mãos na terra e as histórias vividas”, afirmou Sara Prata na descrição de uma fotografia, na qual surge com a paisagem alentejana como plano de fundo, acrescentando ainda a hashtag “Olá, Alentejo”.

Posteriormente, Sara Prata partilhou ainda uma nova fotografia do “primeiro pôr-do-sol de muitos”, naquela que poderá ser a sua nova morada. “Era a esta hora que queria chegar. […] Venham as histórias. Começa o sonho”, escreveu.

