Sara Prata já saiu do hospital

Depois de ter sido mãe pela primeira vez, Sara Prata saiu, esta quinta-feira, do Hospital Lusíadas com a recém-nascida, Amélia.

Dois dias após o nascimento da filha, a atriz já teve alta e está em casa, um momento que assinalou no Instagram com uma publicação na qual revela como estão a ser os primeiros dias da primeira experiência na maternidade.

“Já chegámos a casa. Para trás deixámos o momento incrível que foi a chegada da Amélia, mas também este porto de abrigo, que neste início é tão essencial. Durante a gravidez sempre me preocupei em ter todas as condições desejadas por nós. Não queria falhar em nada, porque hoje os tempos são muito diferentes. Depressa tive de aceitar a realidade”, referiu na legenda de uma fotografia com a bebé, captada à saída do hospital.

“Fiz o teste Covid-19 com antecedência para ter tempo de o resultado chegar e o pai conseguir estar a nosso lado desde o primeiro minuto até à fotografia da saída. […] O facto de não haver visitas acaba por ter um lado bom, pois viver estes dias a três traz uma tranquilidade muito importante. Por isso, mães vão tranquilas, procurem as vossas opções e sejam muito felizes. Sim, posso confirmar que é mesmo a melhor coisa do mundo. […] Agora que comece a aventura”, acrescentou.

Recorde-se que a bebé é a primeira filha em comum de Sara Prata e João Leitão, com quem assumiu a relação há um ano.

LEIA TAMBÉM: