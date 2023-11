Sara Prata monta árvore de Natal acompanhada da filha

O espírito natalício já chegou a casa de Sara Prata. A atriz já montou a árvore de Natal, na companhia da filha Amélia.

A quase um mês do Natal, as árvores natalícias começam a ser erguidas para enfeitar a casa e assinalar a chegada das festividades. Na casa de Sara Prata, o ornamento já foi montado. A atriz contou com a ajuda da filha, Amélia, para erguer a árvore de Natal.

“Este ano já pediu para fazermos a árvore de Natal. Diz que quer muito ter em casa as luzes da festa que a avó fez no outro dia na casa dela. E assim foi! A playlist natalícia a dar na coluna, fomos juntas buscar os sacos à garagem e lá montámos o nosso cantinho natalício, com a grande ajuda do Gil”, começou por escrever nas redes sociais.

“De repente até pareceu que a noite ficou mais fria, já apetecia uma mantinha e ter a família junta na Consoada. Mas ainda falta. Aproveitei para lhe contar que quando eu era pequena ia apanhar o pinheiro que cheirava a resina com o avô Joaquim, e que o decorava com bolas e chocolates. E também lhe falei dos teatros e brincadeiras que o avô Fernando adorava fazer”, recordou

“Mais do que os presentes, para mim o Natal sempre foi a família e o tempo que passamos juntos. As memórias ficam quentinhas e guardadas para sempre. Agora que o ciclo se renova, vamos criando mais. E a de hoje já ninguém me tira”, concluiu.