Sara Prata mostra imagem das gravações da nova novela da TVI

Sara Prata recorreu ao seu perfil de Instagram para partilhar a primeira imagem da trama “Queridos Papás”, a nova novela da TVI.

Na fotografia publicada, a atriz surge ao lado de Pedro Sousa com quem irá contracenar na novela.

“Projeto molhado, projeto abençoado. Já começámos a toda a velocidade as gravações e com emoção. Com o ‘Querido Papá’ Pedro Sousa. Que dia!”, escreveu na legenda.

Recorde-se que José Fidalgo, Tiago Teotónio Pereira e Fernando Pires formam o restante grupo de protagonistas da trama.