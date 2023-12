Sara Prata partilha novos registos de viagem à Alemanha

Para se preparar para o Natal, Sara Prata levou a filha para ver os mercados de Natal em Berlim, junto do companheiro João Leitão.

Para aproveitar a magia da época natalícia, Sara Prata viajou com a filha Amélia e o companheiro João para Berlim, capital da Alemanha. Nas redes sociais, a atriz tem partilhado registos do passeio.

“O momento que nos trouxe cá: dissemos adeus ao Pai Natal, ainda para mais a voar nos céus com as suas renas”, contou Sara, mostrando o momento. “Já sabem que acredito que a magia traz sentido à vida das crianças e lhes ensina tudo com a leveza que a infância deve ter. Sinto uma gratidão imensa por ter a oportunidade de a fazer sonhar, de a fazer acreditar que o Pai Natal disse o nome dela e que lhe mandou um beijinho. E assim foi tão bonito ver o sorriso dela, encantada com este momento”.

“Berlim foi o aquecimento perfeito para os dias de Natal que estão a começar. Aproveito para assim desejar a todos um Feliz e mágico Natal. Vocês são sempre tão queridos connosco, recebam por favor um beijinho nosso”, escreveu ainda.