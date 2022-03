Sara Prata pinta a casa “com a Amélia nos braços”

A atriz está a remodelar a nova casa e revelou nas redes sociais que pintou as paredes com “a Amélia nos braços”.

A experienciar a maternidade pela primeira vez, Sara Prata tem-se dividido entre a “reabilitação da ecodreamhouse”, onde vive há 15 dias, e a filha, Amélia, mas esta segunda-feira juntou ambas e pintou a casa com a bebé ao colo.

“E por aqui continuo na reabilitação da minha ‘ecodreamhouse’. Com a Amélia nos braços acabo por levar tudo a um ritmo mais nosso, mas tudo se faz”, revelou a intérprete na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram.

A atriz destacou ainda alguns pormenores negativos da casa como o facto de ser “desligada do abastecimento das redes”, apenas haver “energia através de painéis solares” e “água que vem um furo”, mas referiu que “o mundo tem que mudar”.

“O mundo tem de mudar e logo vi neste ponto ‘fraco’ a maior vantagem deste cantinho. Quero ser mais consciente no meu consumo, quero encontrar alternativas mais sustentáveis e quero cuidar do mundo onde habito. Chega de consumir sem me questionar sobre os gastos. […] Estamos aqui há 15 dias. Só usamos a energia produzida pelo sol, adaptámos o nosso consumo de água”, acrescentou.

