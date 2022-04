Sara Prata recorda Pedro Lima no último episódio de “Espírito Indomável”

A atriz recordou Pedro Lima depois da transmissão do último episódio de “Espírito Indomável”, da TVI, da qual ambos integraram o elenco.

Dois meses depois da morte do ator, na praia do Abano, no Guincho, Sara Prata partilhou nas redes sociais uma das cenas da produção que voltou a ser emitida pela estação privada, destacando a partida inesperada do colega de profissão.

“E hoje foi o último episódio desta história e ficará para sempre na minha história. Temos tantas saudades tuas. Eternamente meu amigo, colega, companheiro, meu Tristão”, pode ler-se na publicação da intérprete.

Recorde-se que a mulher de Pedro Lima revelou que o ator não estava a atravessar nenhuma dificuldade financeira nem crise familiar. “Estávamos unidos, como sempre, a vivermos este momento de grande instabilidade mundial que se repercutiu e repercute em todos nós de forma mais ou menos violenta”, garantiu Anna Westerlund.